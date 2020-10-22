ЖКХ

Ассоциация управляющих организаций и предприятий ЖКХ создана в Псковской области

Член Общественной палаты Псковской области Сергей Корсаков избран председателем Ассоциации управляющих организаций и предприятий жилищно-коммунальной сферы в регионе.

Как сообщает сайт Общественной палаты региона, областное управление юстиции РФ 15 октября зарегистрировало Ассоциацию управляющих организаций и предприятий жилищно-коммунальной сферы Псковской области (Ассоциация ЖКС ПО). Она создана для объединения усилий практиков для содействия органам власти в обеспечении необходимой нормативно-правовой базы в сфере ЖКХ; улучшения качества и расширения ассортимента услуг, предоставляемых населению; улучшения состояния жилого фонда; создания цивилизованного рынка в сфере ЖКХ.

Учредителями данной некоммерческой организации выступили семь управляющих организаций города Пскова и одно физическое лицо. Члены созданной организации планируют профессионально выполнять свои функции, а консолидация усилий в рамках деятельности ассоциации, позволит более эффективно работать на благо жителей Псковской области, отмечается в сообщении.

На общем собрании учредителей организации председателем Ассоциации избран Сергей Корсаков, член Общественной палаты Псковской области, эксперт в сфере ЖКХ, председатель Общественного совета при Псковском УФАС России. Председателем правления ассоциации избран Дмитрий Гусаков, директор ООО УО «Микрорайон 2+», председатель Общественного совета при комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Новая ассоциация готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами. В своей деятельности она намерена активно содействовать развитию института управления многоквартирным домом, участвовать в мероприятиях, направленных на решение актуальных проблем в деятельности управляющих организаций и предприятий жилищно-коммунальной сферы Псковской области, добиваться, чтобы на рынке жилищных и коммунальных услуг существовали единые правила, а тарифы имели четкое обоснование.