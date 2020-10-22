ЖКХ

Система отопления в доме №21 на улице Гражданской в Пскове заработает к выходным

Глава города Пскова Елена Полонская сегодня, 23 октября, совместно с заместителем руководителя регионального Фонда капитального ремонта снова встретилась с жильцами дома №21 на улице Гражданской, где продолжается работа по подаче тепла в квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Представитель компании-подрядчика рассказал, что в квартиры третьего и четвертого подъездов теплоноситель поступает в полном объеме, сейчас специалисты завершают развоздушивание батарей. В первом и втором подъездах запустят систему отопления сегодня вечером.

В ходе встречи Елена Полонская также передала жильцам дома образцы протокола общедомового собрания и бланки для голосования в очно-заочной форме, так как на одной из предыдущих встреч они озвучили следующую проблему: после того, как управляющая компания стала взимать плату за общедомовые нужды не по показателям приборов учета, а по нормативам, платежи существенно выросли. В ответ глава города разъяснила, что решением общедомового собрания они могут сами изменить принцип расчета данных платежей, и пообещала помочь правильно оформить документы.

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Напомним, что ранее псковичи, проживающие в этом доме, пожаловались, что в их квартиры так и не началась подача тепла, поскольку в начале августа в рамках региональной программы капремонта началась замена системы отопления.