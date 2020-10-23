ЖКХ

Псковские тепловые сети рассказывают историю предприятия в лицах

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» начало рассказывать свою историю в лицах. Героем новой рубрики стал сварщик котельной №1 Сергей Бабин, который пришел на предприятие в 2009 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

«Во время межсезонья, когда котельные встают и работа кипит днем и ночью, сварщики ценятся дороже золота, они приходят домой, если приходят, буквально на пару-тройку часов, - отметили в пресс-службе. - Такие профессионалы своего дела, как Сергей Викторович, являются дефицитом на любом предприятии. Именно за то, что Сергей Викторович делает свою работу так, как не делает ее никто, его любят и ценят друзья и коллеги».

Сергей Бабин награжден грамотами предприятия, в 2014 году его фото разместили на доске почета предприятия, а в 2020 году наградили почетной грамотой администрации города Пскова.

«Работа сварщиков - это работа не для слабых людей, - пояснили в пресс-службе. - Им приходится трудиться в самых сложных условиях, будь то погодные условия, замкнутые пространства, темное время суток и иное. Все эти трудности накладывают свой отпечаток. И сразу видно, что человек из себя представляет. Только представьте: обычная осенняя погода, идет сильный дождь, участок трубы нужно варить, в траншее вода или, не дай бог, в тепловой камере не только вода, но еще и замкнутое пространство, недостаток кислорода. Такое по зубам лишь единицам, согласитесь?»

Отмечается, что Сергею Бабину неоднократно делали предложения о переходе в другие крупные предприятия области и за пределами региона. «Однако Сергей Викторович продолжает быть верен нашему предприятию, хоть и любит вспоминать работу на Ивановской ГРЭС и Московской ТЭЦ», - рассказали на предприятии.

«Наблюдая за работой и слушая истории наших коллег, проникаешься духом предприятия и начинаешь многое переосмысливать и переоценивать. Именно по этой причине мы и решились на создание рубрики "История предприятия в лицах". Чтобы вы прочувствовали и поняли, что разговоры о профессионализме и самоотдаче наших сотрудников - это далеко не пустой звук или какой-то пиар-ход. Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы!» - добавили в пресс-службе.