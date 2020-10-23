ЖКХ

В сельских поселениях Себежского района изменится график вывоза ТКО

В ноябре в сельских поселениях Себежского района, где организован мешковой сбор твердых коммунальных отходов, изменится график их вывоза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

По понедельникам и четвергам еженедельно отходы будут забирать из деревень Затурье, Кузнецовка, Ульяновщина, Эпимахово, Новоселье, Илово, Загады.

9 и 23 ноября (2-й и 4-й понедельники) будут обслуживаться деревни Кортенки, Большое Крупово, Казинка, Глембочино, Глубочица, Угоринка, Забелье, Мидино, Залесье.

10 и 24 ноября (2-й и 4-й вторники) мусор вывезут из деревень Александрово, Чайки, Бояриново, Мостище, Руково, Красная Вода, Князево, Козлово, Мальково, Прудище, Максимково.

4, 11, 18 и 25 ноября (каждую среду) мусоровозы приедут в поселок Идрица, деревни Лужки, Островно, Ореховичи, Ковалево-Сиженье, Идрия.

12 и 26 ноября (2-й и 4-й четверг) мешки с мусором заберут из деревень Шершни, Добрыши, Кицкого, Шущково, Максютино, Яковлево, Рубежник, Глухарево, Родионово, Идрица, Исаково, Толкачево, Шевено, Полозово, Хонево, Малахи, Демихово.

2, 16 и 30 ноября (1-й, 3-й и 5-й понедельники месяца) отходы вывезут из деревень Красный Поселок, Дедино, Грошево, Борисенки, Заситино, Бондарево, Техомичи, Гусево, Каменец, Логуны, Кузьмино.

3 и 17 ноября (1-й и 3-й вторники) будет забран мусор из деревень Дубровка, Томсино, Совращино, Новоселье, Залосемье, Карпино, Горнея.

5 и 19 ноября (1-й и 3-й четверги) в график вывоза включены Уклеино, Старицы, Сутоки, Гритьково, Ашково, Лойно, Зародище, Жеглово, Лопатово, Галузино, Стояки, Ткачи и поселок Идрица.

6 и 20 ноября (1-я и 3-я пятницы) вывоз отходов будет осуществляться в деревнях Долосцы, Питюли, Осыно, Ковалевка, Чернея, Горбуны, Прасни, Рудня, Сутоки, Песчанка, Красиково.

Мешки с ТКО следует выставлять утром в день приезда мусоровоза в места накопления, определенные органом местного самоуправления.