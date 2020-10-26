ЖКХ

Горводоканалу Пскова удалось увеличить сбор по просроченным платежам

На муниципальном предприятии Пскова «Горводоканал» 26 октября состоялось 45-е заседание рабочей группы по контролю за дебиторской задолженностью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МП, рабочая группа была создана в 2017 году для систематизации и координации деятельности служб по эффективному взысканию долгов за услуги предприятия.

Эффективность работы предприятия зависит, в том числе, от своевременной оплаты услуг абонентами, платежная дисциплина которых в некоторых случаях оставляет желать лучшего.

В настоящее время на прямых расчетах находятся порядка 91 000 лицевых счетов по физическим лицам (населению), а также 2 340 лицевых счетов по юридическим лицам. К сожалению, Горводоканал не является исключением в печальной статистике неплатежей сферы ЖКХ. Размер дебиторской задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения абонентов юридических и физических лиц составил на 1 октября 2020 года 386 593 534 рублей.

Для повышения эффективности работы с должниками в «Горводоканале» разработана и внедрена система оперативного взаимодействия подразделений на всех этапах взыскания: от направления письменной претензии должнику до завершения исполнительного производства УФССП.

С января 2017 по сентябрь 2020 года объем взысканной задолженности с населения вырос в 3,5 раза. Своевременное самостоятельное обращение в суд, взаимодействие напрямую с должниками и выстроенная система работы с судебными приставами являются инструментами эффективной работы с должниками.

Основным показателем и результатом выстроенной схемы взыскания является процент сбора за услуги предприятия с января по сентябрь текущего года - 101%, за аналогичный период 2019 года - 86%.

Структурные подразделения и руководство «Горводоканала» намерены и впредь обеспечить непрерывную работу по взысканию дебиторской задолженности с использованием всех необходимых форм взаимодействия с потребителями, оперативного обмена информацией с платежными агентами, управляющими организациями, РЦГП, системой ГИС ЖКХ и другими заинтересованными лицами.