ЖКХ

Глава Пскова призвала управляющие компании начать противогололедную обработку дворов

В понедельник, 26 октября, глава Пскова Елена Полонская провела рабочую встречу с представителями управляющих компаний, чтобы наладить взаимоотношения и договориться о совместном решении тех или иных проблем муниципалитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, Елена Полонская выразила намерение сделать подобные встречи традиционными, чтобы получать обратную связь от представителей управляющих компаний и вместе конструктивно вырабатывать решения всех возникающих вопросов.

Одним из важных аспектов, который обсудили участники встречи, является уборка подъездов в условиях пандемии. Согласно предписанию Роспотребнадзора в многоквартирных рекомендуется проведение профилактической дезинфекции в местах общего пользования - в подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтах, на лестничных площадках и маршах.

Кроме того, Елена Полонская напомнила руководителям УК, что необходимо начать мероприятия по противогололедной обработке, так как ночью уже бывает минусовая температура.

Также в ходе встречи представители управляющих компаний озвучили проблемы, с которыми сталкиваются в своей работе. Они, в частности, касаются начисления платы за содержание общего имущества (СОИ), ремонта подъездов, вывоза мусора, установки контейнерных площадок и демонтажа бесхозных гаражей.

Глава города призвала коммунальщиков плотнее взаимодействовать с жителями, внимательнее относиться к их проблемам и совместно решать все возникающие вопросы.