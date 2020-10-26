ЖКХ

Около 260 миллионов рублей задолжали «Экопрому» потребители услуг

Около 260 миллионов рублей задолжали физические и юридические лица компании «Экопром» за услуги по обращению с ТКО. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора области Василий Осипов.

По его словам, пандемия отразилась на экономическом состоянии регоператора по обращению с ТКО и затронула его контрагентов.

«Но сегодняшний день задолженность населения за услуги регоператора составляет 165 миллионов рублей. Это примерно 4 месяца начислений. Плюс еще долг юридических лиц. В общей сложности, по данным регоператора, суммарная задолженность юридических и физических лиц составляет 260 миллионов рублей». - рассказал Василий Осипов, добавив, что «Экопром» задолжал своим контрагентам 123,5 миллиона рублей.

«Собираемость платежей в период пандемии упала, и эта просадка влияет на платежеспособность самого регоператора и его контрагентов, но мы смогли деятельность оператора выстроить таким образом, что коллапсов и системных сбоев в сфере обращения с отходами не было. Хотя проблема есть. Мы работаем с Минприроды, чтобы поддержать регоператора из федерального бюджета в этом году», - сообщил вице-губернатор.

Он также вспомнил, что сначала, когда реформа в Псковской области только стартовала, к регоператору было много вопросов и критических замечаний. «На заседания областного Собрания вопрос о его работе не раз выносился, и когда я только пришел на пост вице-губернатора, мы еженедельно собирались с главами районов и разбирали вопросы. Их было очень много. Обсуждали их вместе с регоператором, определяли алгоритм их решения, но сейчас вопросов, которые надо обсуждать с главами районов, практически не осталось. Ве решается в рабочем порядке, и это наше общее достижение», - резюмировал Василий Осипов.

В деятельности регоператора есть сбои, но они носят не системный, а локальный характер, и «Экопром» старается их устранить за счет внутренних ресурсов, добавил он.