ЖКХ

Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении платы за коммунальные услуги в случае, если их предоставляют с перерывами или с нарушением качества. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Сейчас при предоставлении коммунальных услуг с нарушением качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги. Вместе с этим лицо, виновное в нарушении, обязано уплатить потребителю штраф, пишет ТАСС.

Согласно закону, изменение размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом. Закон исключает положение, по которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф.

Как уточнялось в опубликованной ранее пояснительной записке, наложение штрафов одновременно с экономическими мерами ответственности имеет ряд негативных последствий. В частности, административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могут многократно превышать его величину.

Кроме того, закон обязывает лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, компенсировать ресурсоснабжающей организации фактически понесенные ей расходы вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги.

«При этом в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме изменение размера платы за коммунальные услуги будет производиться ресурсоснабжающей организацией, если превышение установленной продолжительности перерыва или нарушение качества произошли до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома», - отмечалось в сопроводительных материалах к документу.