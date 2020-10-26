ЖКХ

Около 500 миллионов рублей выделят на рекультивацию свалки в Пскове

«Реформа ТКО в Псковской области твердо встала на ноги, теперь нужно двигаться вперед», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Василий Осипов.

Прежде всего, он поблагодарил за совместную работу прежнего директора ООО «Экопром» (регоператор по обращению с ТКО) Сергея Пайста. «Мы с ним работали плодотворно. Не скажу, что все было гладко, но в целом у нас было взаимопонимание», - отметил он, добавив, что о качествах нового руководителя компании, Александра Киселева, говорить еще рано.

«Мы с ним встречались, я довел до него основные недоработки и шероховатости, которые были у нас, чтобы их устранить. Теперь должно быть движение вперед. Многое сделано, но еще много предстоит сделать по реализации реформы. Мы еще в самом начале пути. Твердо встали на ноги и теперь нужно двигаться вперед», - подчеркнул вице-губернатор.

В плане материально-технического обеспечения реализации реформы ТКО областные власти, по его словам, предпринимают все, что нужно. В частности, налажено плотное взаимодействие с федеральными министерствами. В конце года ожидается поступление 80 миллионов рублей по линии Минприроды, которые пойдут на поддержку регоператора. По программе «Чистая страна» регион получит около 500 миллионов рублей на рекультивацию городского полигона ТБО в Пскове. Эти работы запланировано провести в 2022-2023 годах.

Кроме того, на уровне Минприроды обсуждается вопрос выделения порядка 29 миллионов рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора. Вопросы федеральной поддержки прорабатываются и по линии ППК «РЭО» (Российский экологический оператор).