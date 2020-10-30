ЖКХ

95% населенных пунктов Великолукского района охвачены услугой по обращению с ТКО

На сегодняшний день 95% населенных пунктов Великолукского района охвачены услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Экопром».

В конце октября ход реализации экологической реформы на территории Великолукского района проконтролировали директор регионального оператора по обращению с ТКО - филиала ООО «Экопром» Александр Киселев и заместитель руководителя компании Марина Мезенцева. Они встретились с сотрудниками органов местного самоуправления и ООО «Экотранс», занимающегося транспортированием ТКО на территории Великих Лук и Великолукского района.

Представитель компании-перевозчика Михаил Кремков рассказал, что в ходе встречи обсуждались вопросы вывоза ТКО, логистики, установки дополнительных контейнеров, а также проблемы, с которыми сталкивается перевозчик на территории Великолукского района и города Великие Луки. Кроме того, обсуждалось, какие отходы относятся к твердым коммунальным, механизмы вывоза строительного мусора.

«Затронули и тему обеспечения проезда в ряде населенных пунктов, где с наступлением осени размывает дороги, и движение спецтранспорта возможно только по центральным магистралям. Сейчас как раз пришло время распутицы. В случае, если нам не попасть в ту или иную деревню, мы сразу информируем регионального оператора по обращению с ТКО, который, в свою очередь, сообщает органам местного самоуправления о необходимости обеспечения проезда», - рассказал представитель перевозчика.

На встрече также шла речь о ликвидация несанкционированных свалок на землях муниципалитетов в рамках заключенных с региональным оператором договоров, необходимости определения органом МСУ мест накопления в частном секторе Великих Лук, где проживает 25% населения города.

Еще одной актуальной темой стало увеличение объемов крупногабаритных отходов в период пандемии коронавируса. «Когда были введены ограничительные меры и люди ушли на самоизоляцию, объемы КГО на контейнерных площадках выросли на 35-40%. И до сих пор эти показатели сохраняются», - отметил Михаил Кремков. Он добавил, что в период введения карантинных мер работы предприятия не останавливалось, отходы регулярно вывозились.

«В Великолукском районе, как и в других муниципальных образованиях, в данный момент существует проблема складирования растительного мусора на контейнерных площадках, - продолжил представитель Экотранса. - Есть несколько проблемных точек, где установлены 8-кубовые бункеры для ТКО, а нерадивые жители и управляющие компании выбрасывают туда спиленные деревья, ветки и другой мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам. Такие отходы мы не забираем, так как они не включены в действующий норматив накопления ТКО. Мы сразу уведомляем регионального оператора о необходимости обращения в управляющие компании. Очень жаль, что у людей до сих пор нет понимания, что нужно выбрасывать в контейнеры для ТКО. А вот с управляющими компаниями диалог налажен, они обычно оперативно реагируют на обращения, и в течение недели растительный мусор вывозится силами организаций, ответственных за содержание контейнерных площадок».

В заключение Михаил Кремков подчеркнул, что с начала реализации экологической реформы многое изменилось к лучшему. «Ранее вывозили отходы только из райцентра, а мелкие населенные пункты были не охвачены услугой. В результате повсеместно появлялись несанкционированные свалки. Сейчас же большинство населенных пунктов охвачены услугой. Не забираются отходы только из тех мест, в которые попасть можно только на вертолете, и живут там 1-2 человека», - подытожил он.