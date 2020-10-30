ЖКХ

Почти 9 тысяч жителей Бежаницкого района охвачены услугой по обращению с ТКО

Почти 9 тысяч жителей Бежаницкого района охвачены услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Экопром».

Отходы вывозятся из 34 населенных пунктов, включая районный центр. Возможность расширения зоны охвата населения Бежаницкого района услугой по обращению с ТКО обсудили директор компании «Экопром» Александр Киселев и глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

«С начала работы в Псковской области региональный оператор взял курс на расширение охвата населения региона услугой по обращению с ТКО. В Бежаницком районе уже в сентябре 2019 года удалось значительно расширить зону обслуживания - в 1,5 раза. И работа в этом направлении будет продолжаться», - подчеркнул Александр Киселев.

Сергей Михеев также отметил эффективную деятельность оператора по транспортированию ТКО, работающего на территории Бежаницкого района, - ООО «Комфорт». По его словам, сотрудники компании очень ответственно относятся к своей работе.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся реализации реформы ТКО на территории муниципалитета, работы перевозчика, обустройства контейнерных площадок.