ЖКХ

В 2021 году в Псковской области запланирован капремонт общего имущества в 159 домах

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта, на 2021 год в Псковской области запланированы мероприятия по капремону общего имущества в 159 многоквартирных домах. В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Фонде капремонта, запланированы строительно-монтажные работы в отношении 208 элементов в 153 многоквартирных домах; разработка проектно-сметной документации на 142 услуги и строительный контроль в отношении 153 услуг.

В настоящее время региональным оператором заключены договоры на разработку проектно-сметной документации по 103 многоквартирным домам. В том числе по 9 многоквартирным домам услуги уже выполнены в полном объеме. Размещена аукционная документация по определению подрядных организаций, которые должны будут выполнить строительно-монтажные работы в 22 домах, в том числе по 4 домам договоры с подрядчиками уже заключены.

Кроме того, регператор направил собственникам помещений 44 многоквартирных домов предложения о капитальном ремонте в 2021 году. Не позднее, чем через три месяца с момента получения вышеуказанных предложений, то есть до 31 декабря, собственники должны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании решение о проведении капремонта общего имущества в своем доме.

Если в вышеуказанный срок собственники, формирующие фонд капремонта на счете регоператора, не примут решение о проведении капитального ремонта общего имущества в своем доме, данно решение примет орган местного самоуправления.