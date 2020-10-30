ЖКХ

Дополнительные контейнеры для ТКО устанавливают в Великолукском районе

В Великолукском районе началась расстановка дополнительных контейнеров для ТКО, предоставленных региональным оператором - компанией «Экопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.





Четыре бака уже установили на подготовленные контейнерные площадки в деревне Булынино Лычевской волости. Емкости для ТКО появились на улицах Зеленой, Колхозной и Центральной.

В расстановке принимают участие директор Экопрома Александр Киселев, заместитель руководителя компании Марина Мезенцева, и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин, глава волости Любовь Никифорова, а также волостные депутаты.