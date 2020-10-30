ЖКХ

В Плюссе прокуратура помогла восстановить водоснабжение многоквартирного дома

Несколько месяцев была отключена вода в жилом доме в поселке Плюсса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в ходе проверки установлено, что водоснабжение многоквартирного жилого дома №1А по улице Советской было приостановлено после аварии 5 мая.

«В нарушение требований действующего законодательства гарантирующая организация, в чьи обязанности входит обеспечение населения услугой водоснабжения, не устранила причину аварии на протяжении более четырех месяцев», - констатировали в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор внес в адрес руководителя организации представление с требованием незамедлительного устранения нарушений закона. В настоящее время причина аварии устранена, жильцы дома обеспечены услугами водоснабжения и водоотведения.