ЖКХ

Отключение электроэнергии привело к остановке котельной №9 в Пскове

Кратковременное отключение электроэнергии 5 ноября около 20.00 вызвало полную остановку котельной №9 «СВПУ», которая обеспечивает теплом центр города Пскова и Запсковье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Отключение электроэнергии также привело к остановке котельных № 2 «Плодоовощ», №12 на улице Конной и №23 на улице Волкова.

«Сотрудники котельной сработали очень оперативно, но заново растопить котел и перезапустить оборудование быстро невозможно, - рассказали в пресс-службе. - Все вы знаете, каким огромным является Запсковье, и сколько многоквартирных жилых домов там расположено. Запущенный в систему теплоноситель возвращается на котельную только спустя несколько часов».

Отмечается, что в связи с полной остановкой котельной и ее повторным запуском в системе отопления могло произойти завоздушивание. «По этой причине рекомендуем всем жителям Запсковья проверить батареи, в случае обнаружения проблем незамедлительно обратиться в управляющую организацию», - сказали в Псковских теплосетях.

«Муниципальное предприятие города Пскова "Псковские тепловые сети" приносит извинения за доставленные неудобства. Мы благодарим жителей нашего города за понимание. Берегите себя и своих близких, дарите им свое тепло и заботу, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - добавили в пресс-службе.