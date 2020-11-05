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Горводоканал фиксирует ухудшение качества воды в реке Великой

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» фиксирует ухудшение качества воды в реке Великой в Пскове. Об этом сообщил главный технолог муниципального предприятия Андрей Алябьев в ходе пресс-конференции 6 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Река Великая, Псков.

«В последнее время фиксируем ухудшение качества воды в реке Великой, - отметил он. - Ниже по течению населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которые оказывают воздействие. Это приводит к тому, что в точке водозабора идет постоянное ухудшение качества питьевой воды».

Андрей Алябьев рассказал, что, если ранее предприятие применяло три вида реагентов для водоподготовки, то с конца 2019 года было вынуждено ввести еще один реагент, чтобы справляться с водоочисткой.

Главный технолог напомнил, что в 2015 году в Пскове построили первую очередь подземного водозабора мощностью 12 тысяч кубометров воды в сутки. Это, отметил Андрей Алябьев, не соответствовало потребностям городского водоснабжения, поэтому в рамках программы приграничного сотрудничества с мая 2019 года ведется строительство второй очереди мощностью до 42 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит обеспечить водой из подземного источника 80-85% населения Пскова.

Андрей Алябьев уточнил, что пробурили еще 7 скважин к двум существующим, уже ведутся работы по их подключению к сетям водоснабжения.

«Планируем, что к середине следующего года все основные работы будут завершены», - сказал он.

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Использование подземного водозабора позволит уменьшить объем промывных вод, которые сбрасываются в канализацию, что снизит нагрузку на очистные сооружения, добавил Андрей Алябев.