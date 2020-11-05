ЖКХ

УГХ Пскова перешло на дистанционную форму приема обращений

На основании постановления администрации Пскова Управление городского хозяйства перешло на дистанционную форму приема обращений граждан со 2 ноября до особого распоряжения.

Обращения граждан принимаются по электронной почте: ugh@pskovadmin.ru или по телефонам: 29-15-00, 29-15-02, 29-15-03, 29-15-13. Факс 29-15-10.

Ранее сообщалось, что со 2 ноября администрация города Пскова перешла на дистанционную форму приема обращений граждан.

Кроме того, руководителям органов и структурных подразделений администрации города запрещено проведение публичных, спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

«За исключением мероприятий, проводимых на открытом воздухе и при одновременном соблюдении следующих условий: согласование проведения данного мероприятия главным государственным санитарным врачом по Псковской области; соблюдение условий проведения мероприятий, определенных главным государственным санитарным врачом по Псковской области», - говорится в постановлении администрации города.