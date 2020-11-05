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Специалисты теплосетей устранили утечку на улице Труда в Пскове

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» устранили утечку рядом с домом №73 на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Утечка произошла в результате гидроудара, который случился из-за резкой остановки сетевых насосов вследствие отключения электроэнергии.

«На прошлой неделе мы писали об остановке котельной №9 СВПУ. Эта остановка не прошла бесследно. Когда котельная останавливается на плановый ремонт - это происходит плавно и незаметно, но когда остановка происходит резко и незапланированно - это всегда чревато последствиями», - пояснили в пресс-службе.

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Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства.