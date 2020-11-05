ЖКХ

Клиентский офис «Экопрома» в Пскове приостанавливает прием граждан

Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове с 10 ноября приостанавливает прием граждан в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять «Почтой России» по адресу: 180000, Псковская область, Псков, улица Льва Толстого, 3.

Также обращения можно оставить в почтовом ящике на дверях центра обслуживания. Бланк заявления можно скачать на сайте регионального оператора в разделе «Перерасчет».

Центр обслуживания клиентов в Великих Луках продолжает функционировать в прежнем режиме.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.

Жители Пскова и Псковского района могут обращаться по вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, в диспетчерскую оператора по транспортированию ТКО - компанию «Мехуборка Псков» по телефону 20-17-99 (в рабочее время с 8.00 до 17.00).

Задать вопросы и сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте», а также на странице компании в «Instagram».