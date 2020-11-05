ЖКХ

Утечку на Октябрьском проспекте в Пскове устраняют специалисты теплосетей

Утечку на Октябрьском проспекте в Пскове, возле центрального офиса Сбербанка, устраняют специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы ведутся в непосредственной близости от дорожного полотна. «Именно в этом месте трубы проходят под проезжей частью. В зимнее время дороги обильно сдабривают солью и разного рода реагентами, которые просачиваются в землю и попадают на трубы, а те, в свою очередь, горячие, так как по ним транспортируется теплоноситель. Ну, а дальше эффект паровой бани с солью и реагентами. И вывод очевиден: трубы приходят в негодность и требуют незамедлительной замены», - пояснили в пресс-службе.

Специалисты Псковских теплосетей стараются минимизировать нарушение целостности дорожного полотна и работают предельно аккуратно, добавили на предприятии.