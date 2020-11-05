ЖКХ

Специалисты Псковских теплосетей получат обновленную спецодежду

Обновленную спецодежду получат специалисты муниципального предприятия «Псковское тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Многие наши сотрудники обращали внимание на некоторые неудобства старой формы и ее особенности (данные пожелания высказывались на встречах директора предприятия с коллективом). Все пожелания были услышаны и учтены. С этого года рабочая форма существенно изменится», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что вся спецодежда, которую должны выдать в последние месяцы 2020 года и в последующие годы, получит новое исполнение. Цветовая гамма останется неизменной, другими будут материал, комплектующие элементы и логотип предприятия.

Спецодежду планируют менять постепенно, выдавать по нормативу, и со временем произойдет ее полная замена, пояснили на предприятии.