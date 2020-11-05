ЖКХ

Площадку для складирования снега ищут в Пскове

Управление городского хозяйства администрации Пскова объявило аукцион на оказание услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территории областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Отмечается, что площадка должна быть ровной и чистой, с организованным водоотведением талых вод и искусственным освещением. Необходим и контрольно-пропускной пункт, оборудованный телефонной связью и камерами видеонаблюдения.

Объем услуг - 33073 кубометра, срок их оказания - с момента заключения муниципального контракта по 30 ноября 2021 года. Дата проведения аукциона - 20 ноября, начальная (максимальная) цена контракта - 3,1 млн рублей.