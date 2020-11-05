ЖКХ

Каждая вторая управляющая компания скрывает от граждан свои доходы и расходы

Половина управляющих компаний в России скрывают от жителей свои доходы и расходы, не выполняя обязанность размещать информацию в ГИС ЖКХ. Также компании не указывают количество домов в своем управлении, рассказали в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК), которое провело специальное исследование.

Из более 18 тысяч управляющих компаний в стране, которые имеют лицензии, каждая вторая не размещает информацию о доходах и расходах, каждая пятая - о количестве домов в управлении, а также численности персонала, пишет газета «Известия».

За 2018-2020 годы за такие нарушения управляющим компаниям выписали 657 штрафов (в среднем по 5,7 тыс. рублей) и выдали 3,3 тыс. предупреждений.

Согласно статье 13.19.1 КоАП, за неразмещение информации в системе предусмотрены штрафы 5-10 тыс. рублей для должностных лиц и 30-50 тыс. рублей для компаний. Также допускаются просто предупреждения.

Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в России запустили в 2016 году. В системе должны быть собраны лицензии управляющих компаний, списки домов и другие данные. Информацию о своей деятельности, которую могут видеть жители, управляющие компании обязаны размещать там по 209-ФЗ.