ЖКХ

В Пушкинских Горах заменили 70 метров канализационных труб

В Пушкинских Горах заменили 70 метров канализационных труб и два железобетонных канализационных колодца после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что МП «Комбинат коммунальных услуг» длительное время не устраняет прорыв канализации на улице Первомайской в поселке Пушкинские Горы, наблюдается подтопление канализационными строками земельных участков жителей.

В этой связи прокурор района внес в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительного устранении выявленных нарушений закона. В настоящее время проведена полная замена 70 метров канализационных труб и двух железобетонных колодцев.