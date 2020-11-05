ЖКХ

Утечку теплоносителя устранили на перекрестке улиц Первомайской и Московской в Пскове

Утечку теплоносителя устранили на перекрестке улиц Первомайской и Московской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Отмечается, что утечка теплоносителя произошла на «обратке» - трубе, по которой теплоноситель возвращается в котельную для повторного нагревания и отправки в систему. «Данная проблема встречается часто. Первые трубы, которые помещались в изоляцию, имеют некоторые дефекты в изоляции стыков, что и приводит к более быстрой потребности в их замене», - пояснили на предприятии.

Теплотрасса на пересечении улиц Первомайской и Московской снабжает теплом несколько садиков и школу. Работы завершили поздним вечером под светом прожекторов. «Утром дети придут в теплые группы и классы. Наши сотрудники приложили все возможные и невозможные усилия. Они являются настоящими профессионалами своего дела, именно по этой причине нам удается сохранять тепло нашего города», - добавили в пресс-службе.