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ЖКХ

«Газпром межрегионгаз» подвел итоги работы за 10 месяцев

12.11.2020 11:31|ПсковКомментариев: 0

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провел селекторное совещание с руководителями компаний группы. В ходе мероприятия были озвучены результаты финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2020 года и планы на 2021 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

К началу октября все компании группы «Газпром межрегионгаз» полностью завершили подготовку к очередному осенне-зимнему периоду. Несмотря на ограничения, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, запланированные работы были выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Группа «Газпром межрегионгаз» полностью оплачивает поставленный в адрес конечных потребителей природный газ, приобретенный у поставщиков как напрямую, так и через региональные компании по реализации газа. По оперативным данным, с начала 2020 года началось общее снижение реализации объемов газа, что обусловлено аномально теплыми погодными условиями и уменьшением потребления промышленными предприятиями из-за пандемии COVID-19, режимными и карантинными мероприятиями. При этом Сергей Густов отметил тенденции роста реализации газа на биржевой площадке. Объем продаж газа через «Санкт-Петербургскую Международную товарно-сырьевую биржу» увеличился на 30% по сравнению с 2019 годом.

Также компании группы усиливают работу по снижению просроченной дебиторской задолженности. Как подчеркнул Сергей Густов: «2020 год начался с положительных результатов по снижению задолженности конечных потребителей в сравнении с 2019 годом. В первом квартале сохранялась та же тенденция».

Введение карантинных мероприятий и требования постановления правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №424, согласно которому поставщик природного газа не имеет возможности ограничивать поставку газа должнику до конца года, сказались на понижении платежной дисциплины. Со своей стороны газовые компании в полной мере выполняют обязательства по поставке газа, в том числе производителям электричества и тепла. К настоящему моменту наблюдается положительная тенденция по снижению просроченной дебиторской задолженности.

«Если в сентябре прогнозные показатели удовлетворяли целевым значениям только по 11 регионам, то на начало ноября прогнозы соответствуют по 37 компаниям», - отметил Сергей Густов. Генеральный директор поставил задачу всем директорам региональных газовых компаний выполнить целевые задачи 2020 года по решению долговых проблем.

«До конца года осталось меньше двух зимних месяцев. Необходимо принять все возможные меры по сбору платежей, включая исполнение руководителями регионов достигнутых договоренностей и соблюдения подписанных графиков погашения задолженности», - заявил Сергей Густов.

Еще одна важная тема, затронутая на совещании, - выявление бесхозяйных газопроводов. Протяженность не имеющих собственников сетей газораспределения в зоне эксплуатационной ответственности ГРО группы компаний «Газпром межрегионгаз» на 1 ноября составила порядка 8,5 тыс. км.

Глава «Газпром межрегионгаз» обратил внимание участников совещания на то, что одна из главных задач группы - исполнение программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ.

«В 2020 году мы приступаем к беспрецедентной программе газификации на более чем 526 миллиардов рублей. Протяженность газопроводов, которые предстоит построить в ближайшие пять лет, составит порядка 24,4 тысячи километров, газ поступит в 3600 населенных пунктов. Сейчас мы проводим массу тендеров на проектно-изыскательские работы, а строительство этих объектов надо начинать уже в следующем году. Предстоит много работы, и на нас лежит большая ответственность - закончить по итогам исполнения пятилетней программы технически возможную сетевую газификацию в 35 регионах страны», - подчеркнул Сергей Густов.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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