ЖКХ

Для жителей аварийных домов могут снизить платежи в фонд капремонта

«Единая Россия» предлагает снизить платежи в фонд капитального ремонта для жителей ограниченно работоспособных домов, не подлежащих комплексному капитальному ремонту, заявил депутат Госдумы Александр Якубовский в ходе селекторного совещания, где обсуждаются меры по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«С собственников домов, в которых невозможно или нецелесообразно проводить капремонт, взимаются платежи в том же размере, как и с собственников новых домов. Это вызывает обоснованное возмущение у граждан. Нужно снизить эту плату», — сказал руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Якубовский, пишет «Парламентская газета».

Парламентарий отметил, что для ремонта таких домов нужно предусмотреть отдельные программы, в которых будет определен порядок необходимых работ. «Возможность их формирования предусмотрена Жилищным кодексом, но не установлен порядок финансирования таких работ. Это в целом снизит общие расходы до признания домов аварийными», — пояснил депутат.

Он также отметил, что нужно законодательно обеспечить возможность расселения в частные дома людей из ветхого и аварийного жилья, это послужит развитию индивидуального домостроения.