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ЖКХ

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с новым руководством «Экопрома»

12.11.2020 20:06|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Михаил Ведерников в четверг, 12 ноября, провел рабочую встречу с новым гендиректором ООО «Экопром» (регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области) Александром Киселевым. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время услугой по вывозу ТКО охвачено 95% жителей региона почти в 2,5 тысяч населенных пунктов. На начало прошлого года эти показатели были кратно ниже: 63% населения в более 300 населенных пунктах.

«Понятно, что процесс перехода был непростой, не обошлось без сложностей. Но мы видим, особенно в последнее время, активную работу с обращениями граждан, эффективное взаимодействие с Советом муниципальных образований области. Отдельно стоит отметить, что значительно снизилось количество жалоб со стороны глав муниципалитетов», - отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что задач на перспективу еще остается много.

Александр Киселев согласился, что работа в регионе проведена большая. Только в текущем году было смонтировано 4,5 тыс контейнеров на сумму более 30 млн рублей. По каждому конкретному муниципалитету проводится отдельная работа. Места для установки мусорных площадок в населенных пунктах определяются совместно с районными властями.

Регоператором организована оперативная обратная связь с населением. Прием граждан ведется в двух офисах обслуживания - в Пскове и Великих Луках, их посетили 15 тысяч человек. Кроме того, работает колл-центр, операторами которого за 9 месяцев текущего года обработано около 3 тысяч звонков. «Люди обращаются за консультацией, заключением договоров, с жалобами. Все проблемные вопросы отрабатываются. По некоторым случаям общаюсь с населением лично», - сообщил гендиректор Псковского филиала ООО «Экопром». Он также сообщил о внедрении в регионе программы «Эргософт», с помощью которой можно в режиме онлайн отслеживать объем собираемого мусора и качество уборки территорий.

Вместе с тем, Александр Киселев рассказал, что одной из основных проблем компании является наличие высокой задолженности по платежам граждан - порядка 240 млн рублей за два года. Это в свою очередь является причиной долгов компании перед субподрядными организациями. Сумма составляет уже более 117 млн рублей, и ее неуплата формирует риски для стабильной работы отрасли.

Михаил Ведерников отметил, что, благодаря поддержке правительства РФ, у региона есть все возможности для оперативного решения этого вопроса, и проинформировал, что министерство природных ресурсов и экологии РФ направило субъектам почти 9 млрд рублей на поддержку региональных операторов из-за неплатежей населения и бизнеса в период противодействия пандемии. Псковская область получила на эти цели 83 млн рублей, деньги уже поступили в региональный бюджет.

В продолжение встречи были рассмотрены другие актуальные вопросы сотрудничества.

«Вопросов много, но я уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями и реализуем намеченные планы», - заключил губернатор и призвал руководство компании продолжать налаживать конструктивный диалог с жителями Псковской области.

Теги: #ТКО #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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