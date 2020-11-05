ЖКХ

В Дедовичской школе меняют батареи в ноябре и просят одевать школьников потеплее

В Дедовичской средней школе №1 с ноября начались ремонтные работы по замене системы отопления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района, капитально систему отопления в этом образовательном учреждении не ремонтировали с момента его открытия, и местами она полностью пришла в негодность.

Несколько раз в школе случались аварии, своими силами проводились локальные ремонтные работы. Администрация Дедовичского района неоднократно ходатайствовала о выделении из областного бюджета денежных средств на ремонт школы. В августе текущего года губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение о выделении средств из резервного фонда администрации области в размере 5 810 000 рублей на капитальный ремонт здания МБОУ «Дедовичская СШ №1». В сентябре денежные средства поступили в район. Была проведена подготовка документации для объявления аукциона. Все процедуры проведены в соответствии с законодательством.

В муниципалитете уточнили, что будут также проведены работы по ремонту кровли над столовой и пищеблоком и установлены оконные блоки.

«Работы проводятся в учебное время, это вызывает обоснованное недовольство родителей. Но мы просим всех отнестись с пониманием к этим временным трудностям, ведь при принятии решения о проведении ремонта учитывались прежде всего интересы школьников и их дальнейшее комфортное пребывание в учреждении», - отметили в районной администрации.

Добавим, что в группе Дедовичской школы №1 в соцсети ВКонктакте указано, что в связи с проведением ремонтных работ по замене системы отопления в школе с 16 ноября к учебным занятиям приступают учащиеся 1, 2, 3 и 4 классов (по обычному расписанию, за исключением уроков физической культуры). Группы продленного дня будут работать в обычном режиме. Питание будет организовано в школьной столовой. При этом родителей просят одеть детей потеплее, поскольку в столовой отопление еще не сделано.

Остальные обучающиеся временно переводятся на дистанционную форму обучения в соответствии с обычным расписанием и будут приступать к очным занятиям сразу как только будут подключены учебные кабинеты в следующем порядке: 5а, 5б, 11, 9а, 9б, 10, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 6в, 7в, 8б.

Ремонтные работы подрядчик планирует полностью завершить в течение следующих двух недель. В интернате отопления нет, поэтому дети проживают дома.