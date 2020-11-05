ЖКХ

В декабре жители Дедовичского района получат уточненные квитанции за вывоз ТКО

13 ноября руководство ООО «Экопром» посетило Дедовичский район с рабочим визитом, в ходе которого проконтролировало ход реализации экологической реформы в муниципалитете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.





В рамках поездки состоялась встреча директора филиала ООО «Экопром» Александра Киселева и заместителя руководителя компании Марины Мезенцевой с главой Вязьевской волости Александром Дубряниным и главой Пожеревицкой волости Татьяной Веселковой. Одним из главных вопросов стала отработка алгоритма корректировки квитанций. Главы сообщили, что существуют неточности в платежных документах, в связи с чем были детально проработаны все данные и адреса. Александр Киселев подчеркнул, что на основании информации, предоставленной регоператору со стороны органов местного самоуправления, в ближайшее время будут произведены корректировки. Уже в декабре население получит правильные квитанции за вывоз ТКО.

Главы волостей подчеркнули, что все вопросы с регоператором решаются оперативно в рабочем порядке. Они отметили, что в этом году удалось организовать и вывоз ТКО из деревень с временным проживанием граждан. В качестве примера эффективной работы органа МСУ с регоператором в этом направлении была приведена деревня Захонье. «Жалоб на вывоз отходов почти не поступает», - подытожили главы волостей Дедовичского района.

Также представители «Экопрома» встретились с директором МП ЖКХ Дедовичского района (оператор по транспортированию ТКО в Дедовичском районе, кроме райцентра) Николаем Ефременковым. Он рассказал сотрудникам регоператора о специфике работы в Дедовичском районе. На данный момент услугой по обращению с ТКО охвачены 59 сельских населенных пунктов, вывоз отходов производится мусоровозами с системой задней загрузки. В районе регулярно осуществляется и вывоз крупногабаритных отходов. «Жалоб на качество уборки от населения не поступает, только единичные замечания, которые решаются и отрабатываются в оперативном порядке», - отметил Николай Ефременков.

Кроме того, стороны обсудили вопросы работы полигона ТКО, его содержания, мощностей, какая категория отходов чаще всего завозится. Затрагивалась и тема объемов КГО, которые увеличились во второй половине 2020 года. В заключение стороны обсудили перспективы организации раздельного сбора ТКО в Дедовичах.