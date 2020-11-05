ЖКХ

Псковские тепловые сети продолжают рассказывать историю предприятия в лицах

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» начало рассказывать свою историю в лицах. Героем новой рубрики стала старший диспетчер на автобазе предприятия Нина Белова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковских тепловых сетей, Нина Белова пришла на предприятие в 1987 году и уже 33 года трудится на автобазе предприятия.

Она тот самый человек, который формирует планы предоставления всех транспортных средств предприятия для работы на участках, будь это плановые работы или аварийные.

В далекие 80-е годы, когда Нина Белова пришла на предприятие, автопарк состоял из 20 автомобилей. Но годы не стоят на месте, город растет, расширяется, строятся новые дома, целые микрорайоны. Растет километраж сетей, и, естественно, у предприятия расширилось автохозяйство, отметили в пресс-службе ПТС. В настоящее время в автопарке предприятия насчитывается порядка 100 единиц транспортных средств, каждая из которых жизненно необходима предприятию.

«Ее работу нельзя назвать спокойной, плавной и размеренной, ведь подвижной состав предприятия трудится 24 часа в сутки. Не поймите неправильно, не все наши автомобили задействованы. Когда у одних смена заканчивается, то у других она только начинается. Вы уже и сами прекрасно знаете, что ситуации бывают разные: то утечка, то отключение целой котельной и т. д., и необходимо принимать срочные меры реагирования. Часто, находясь на ремонтных работах, слышишь имя Нины Васильевны, ведь ни одно транспортное средство не сможет покинуть пределы гаража без ее разрешения. Все должно быть согласовано и занесено в планы и табели, а о случаях, чтобы она не выделяла транспортные средства, мы еще не слышали. Невероятным образом ей удается перебрасывать технику с объекта на объект так, чтобы все могли выполнить свои работы. Нина Васильевна напоминает дирижера, который виртуозно справляется с огромным оркестром, только главные партии исполняет специальная многотонная техника, которая так необходима для выполнения ремонтных и строительных работ. Вот такая сложная и ответственная работа находится в хрупких руках Нины Васильевны, которая не остается без внимания. Благодаря своим трудовым и личным качествам Нина Васильевна награждена бесчисленным множеством грамот предприятия, в 2017 году ее фото красовалось на Доске почета предприятия, в 2011 году награждена почетной грамотой администрации города Пскова, в 2015 году - почетной грамотой комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области», - рассказали в пресс-службе предприятия.