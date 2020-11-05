ЖКХ

Интерактив ПЛН помог устранить нарушения при ремонте кровли дома

После опубликования интерактива на сайте Псковской Ленты Новостей устранены нарушения техники безопасности при производстве работ по ремонту кровли дома №7 по улице Волкова. Об этом корреспонденту ПЛН сообщили в Фонде капремонта Псковской области.

«После публикации проведена разъяснительная беседа с представителями подрядной организации, выполняющими капитальный ремонт крыши дома на улице Волкова, 7. Нарушения по технике безопасности при проведении работ устранены, все рабочие используют страховочные тросы и каски», - сообщили в фонде.

Видео от 14 ноября 2020 года