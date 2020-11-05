ЖКХ

Шесть новых контейнерных площадок для мусора смонтировали в Пскове

Шесть новых контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов смонтировали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Оборудованные места накопления появились на улице Яна Фабрициуса, 2а; улице Труда, 47; улице Конной, 30; улице Гражданской, 11а; улице Силово-Медведово, 3; улице Лужской, 13 (поселок Белый Мох).

Работы выполнила подрядная организация по заявке управления городского хозяйства администрации Пскова. Установлено бетонное основание площадок, выполнен монтаж металлических ограждений.

Определение и оборудование мест накопления ТКО на землях муниципалитетов входит в обязанности органов местного самоуправления. В 2020 году в Пскове силами управления городского хозяйства оборудовали более 20 площадок для контейнеров в районе частного сектора. «Данные места наполнения расположены на муниципальной земле и обустраиваются за счет средств городского бюджета. Ранее там были старые контейнерные площадки, на которых зачастую образовывались свалки. Мы решили их облагородить, чтобы исключить появление несанкционированных мест накопления и предоставить гражданам возможность цивилизованного сбора ТКО. В 2021 году работа в этом направлении продолжится», - рассказали в управлении городского хозяйства.

Региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром» ведет плотное взаимодействие с управлением городского хозяйства и контрольным управлением администрации Пскова. Проводится регулярный мониторинг состояния контейнерных площадок, организована совместная работа в части определения новых мест накопления. В 2020 году в результате взаимодействия с городскими властями регоператор установил в частном секторе Пскова более 100 дополнительных контейнеров для ТКО.