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ЖКХ

В России предложили проводить проверки электропроводки в квартирах

17.11.2020 07:01|ПсковКомментариев: 5

В России предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ и НП «ЖКХ Контроль», соответствующее письмо направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишет газета «Известия».

Сегодня в многоквартирных домах управляющие компании дважды в год проводят осмотры систем электроснабжения в подъездах — в соответствии с пунктом 20 постановления правительства РФ от 3 апреля 2013 года №290. За состояние же электросетей в квартирах отвечают сами жильцы, пояснила автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Она предлагает ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет их осуществлять, говорится в письме главе Минстроя.

При этом ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе электросети и оборудование, указала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» (ассоциация УК) Татьяна Вепрецкая.

Инициативу о плановых проверках электропроводки в квартирах необходимо обсуждать — искать формулу, которая позволит не нарушить права собственности людей, высказал мнение член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

По данным компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик», проблемы с электропроводкой, которые вызывают короткие замыкания, становятся причиной до 80-90% пожаров в жилом фонде.

Теги: #Минстрой #жилье #Проверка
Источник: Псковская Лента Новостей
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