ЖКХ

Техобслуживание газового оборудования в квартирах псковичей проводится в плановом режиме

АО «Газпром газораспределение Псков» продолжает выполнять все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (ВКГО/ВДГО) и сетей газораспределения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не содержит ограничительных мероприятий для проведения технического обслуживания и ремонта ВКГО/ВДГО потребителей природного газа.

Кроме того, согласно распоряжению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Псковской области от 30 октября 2020 года №31, компании «Газпром газораспределение Псков» рекомендовано продолжить проведение работ по техническому обслуживанию ВКГО/ВДГО.

«Убедительно просим наших абонентов в обязательном порядке обеспечивать допуск работников АО "Газпром газораспределение Псков" к газовому оборудованию для проведения работ по ТО ВКГО/ВДГО. Все наши сотрудники неукоснительно соблюдают все требования Роспотребнадзора и Минздрава России по профилактике распространения коронавирусной инфекции, ежедневно проходят температурный контроль, имеют все необходимые индивидуальные защитные средства и антисептики», - уточнила заместитель исполнительного директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

Собственники помещений могут позвонить в территориальные эксплуатационные подразделения АО «Газпром газораспределение Псков» и сообщить об удобных для них дате и времени проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО по телефонам: