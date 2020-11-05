ЖКХ

Протяженность теплосетей в Пскове сравнима с расстоянием до Петербурга и обратно

Около 66% составляет сегодня суммарная нагрузка на псковские котельные. Об этом сообщил заместитель директора по экономике и финансам муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Дешкин в эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 ноября.

Суммарная установленная мощность 28 котельных в Пскове составляет 990 Гкал в час (852 МВт), подключенная нагрузка потребителей - 652 Гкал в час, уточнил Максим Дешкин.

«Пиковая нагрузка значительно больше - она приближается к 90% мощности», - продолжил он. Псков, по мнению Максима Дешкина, приближается к моменту, когда «сможем ощутить дефицит тепловой мощности».

Протяженность сетей составляет 342 км в двухтрубном исполнении. «Это дважды путь до Санкт-Петербурга», - пояснил заместитель директора. Кроме того, на предприятии имеется 90 центральных тепловых пунктов.