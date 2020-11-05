ЖКХ

Псковский эксперт: Тепловая энергия дешевле при холодной зиме

Тепловая энергия дешевле при холодной зиме. Об этом сообщил заместитель директора по экономике и финансам муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Дешкин в эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 ноября.

По его словам, 2020 год имеет все шансы «перещеголять» предыдущие по температуре. Максим Дешкин пояснил, что чем теплее на улице, тем дороже 1 Гкал выработанной тепловой энергии, чем холоднее - тем она становится дешевле.

«Это только на первый взгляд парадокс. Чем больше вырабатывается продукта, тем дешевле его удельные расходы. Это законы экономики. Его меньше - цена становится выше», - уточнил Максим Дешкин.

«Европейская зима представляет проблемы для предприятия, - продолжил заместитель директора. - Мы вынуждены перестраивать хозяйствование таким образом, чтобы минимизировать убытки, которые несем с точки зрения организации внутренних процессов».

Для конечного потребителя европейская зима, возможно, несет преимущество, отметил он. «Но, правда, только для тех, кто оснастил свои дома общедомовыми приборами учета и платит только за тот объем энергии, который потребляет», - пояснил Максим Дешкин.

Приборами учета отопления оснащены почти 63% потребителей, уточнил он.