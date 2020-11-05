ЖКХ

«Экопром» ликвидировал большую свалку в Любятово

Сегодня, 17 ноября, региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» ликвидировал несанкционированную свалку строительного мусора в псковском микрорайоне Любятово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Свалка очень мешала всем жителям соседних домов, - отметил пскович. - С весны началась моя переписка с различными инстанциями». Наступила осень, а свалка так и оставалась на месте, пояснили в компании.

«В результате я решил обратиться напрямую в адрес регионального оператора по обращению с ТКО, и процесс пошел. Сегодня для меня очень знаменательное событие, которого я ждал очень давно. Спасибо вам большое», - обратился к представителям «Экопрома» Алексей Петров.

Для ликвидации свалки были задействованы сотрудники и спецтехника регоператора - ломовоз КамАЗ с грейферным захватом. С незаконного места накопления вывезли порядка 50 кубометров отходов.

«Мы и впредь будем реагировать на подобные сообщения активных псковичей. Но лучший вариант - не создавать таких свалок. Ведь есть цивилизованный способ складирования и утилизации», - подчеркнул директор компании «Экопром» Александр Киселев, лично проконтролировавший уборку свалки.