ЖКХ

Главу Красногородска оштрафовали за неисполненное обещание

Глава города Красногородска привлечен к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения местных жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что в адрес главы администрации в июне от горожан поступило коллективное обращение о необходимости восстановления системы водоотведения возле их домов. Вопрос относится к компетенции органа местного самоуправления.

Администрация поселения ответила, что данные работы будут проведены в третьем квартале 2020 года, однако этого не случилось. «При этом глава администрации не приняла меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов жителей районного центра», - отметили в ведомстве.

По постановлению прокуратуры района глава администрации городского поселения «Красногородск» за ненадлежащее рассмотрение заявления гражданина привлечен к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) с наложением штрафа в размере 5 тысяч рублей.