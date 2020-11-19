ЖКХ

Жители Заплюсья пожаловались Александру Котову на холодные батареи

Жители четырех из 16 квартир дома в центре поселка Заплюсье два месяца ждут появления тепла. На холодные батареи спикеру областного Собрания депутатов Александру Котову, в чей избирательный округ входит Плюсский район, в ходе приема граждан пожаловалась пенсионерка Олимпиада Мясникова – в условиях ограничительных мер общение состоялось по телефону.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, женщина рассказала, что в доме №1 по улице Ленина, где проживает ее сестра, год назад капитально отремонтировали систему отопления. Работы завершили зимой, батареи после ремонта чуть согрелись, но поскольку сильных морозов так не было, жильцы не жаловались. В новом отопительном сезоне в четыре квартиры тепло так и не пришло. Жильцы обращались во все возможные инстанции волости и района, но добиться результата так и не удалось.

Александр Котов, получив информацию, связался с руководством регионального отделения Фонда капремонта и попросил привлечь подрядчика, выполнявшего ремонт, к восстановлению теплоснабжения в рамках гарантийных обязательств. «Два месяца люди мёрзнут в квартирах и ждут помощи. Недопустимая ситуация, которую нельзя оправдать ни занятостью подрядчика на других объектах, ни чем-либо еще», - прокомментировал отсутствие тепла в квартирах Александр Котов.

Представители фонда и строительной организации выехали в Заплюсье. О результате комиссионного осмотра председателю Собрания депутатов сообщила и. о. директора регионального Фонда капремонта Оксана Лапшина. Как выяснилось на месте, отопительные приборы работают с перебоями из-за нарушения циркуляции теплоносителя. Для решения проблемы необходима установка насоса.

Оксана Лапшина сообщила председателю Собрания депутатов, что обнаруженный дефект не является гарантийным, но подрядная организация готова оказать содействие и установить необходимое оборудование в течение недели.

О том, как и в какие сроки будет решена проблема, Александр Котов рассказал Олимпиаде Мясниковой. Спикер извинился за неудобства, которые приходится терпеть жильцам, и заверил, что лично свяжется с руководством района, чтобы в квитанциях на оплату коммунальных услуг был сделан перерасчет. Жительница Заплюсья пообещала спикеру держать его в курсе изменений и сообщить, как только в квартирах появится тепло.