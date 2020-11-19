ЖКХ

Около 430 котельных отремонтировали в Псковской области

В Псковской области в рамках подготовки к отопительному сезону отремонтировали 428 котельных, в том числе в 9 заменили основное оборудование. Об этом сообщил в своем еженедельном видеообращении губернатор региона Михаил Ведерников.

Он напомнил, что к 15 ноября паспорта готовности к зиме получили все муниципалитеты Псковской области, кроме Островского района. Там продолжается строительство модульной котельной в Острове-3. Работы будут завершены в декабре, после чего район получит паспорт готовности.

Кроме того, отметил губернатор, отремонтированы и заменены более 7 км теплосетей, 2,5 км водопроводных сетей, сформирован запас топлива. 94 бригады численностью 481 человек подготовлены к устранению возможных аварийных ситуаций во всех муниципалитетах.

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников коммунальных служб за работу и пожелал им удачи в грядущий напряженный период.