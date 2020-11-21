ЖКХ

Александр Козловский поддерживает распространение норм закона о госзакупках на регоператоров ТКО

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский поддерживает распространение норм федерального закона №223 о госзакупках на регоператоров по обращению с ТКО. Свое мнение по поводу соответствующих поправок, принятых Госдумой в первом чтении, он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове

«Мы, так или иначе, все сталкиваемся с проблемами реализации мусорной реформы. На сегодняшний день в первом чтении приняты изменения в федеральный закон №223, в соответствии с которыми правила данного закона распространяются на закупки, которые проводят региональные операторы по обращению с ТКО. Это повысит контроль за регоператорами со стороны государства, что положительно скажется на развитии отрасли в целом», - подчеркнул депутат.

«Очень много нарушений и много непонятных сделок, которые приводят к необоснованному увеличению тарифов и подрывают доверие населения к реформе. И качество услуг страдает, поэтому роль государства здесь усилилась, и контролирующие органы теперь имеют возможность вмешиваться в отношения, к которым раньше не имели доступа», - резюмировал Александр Козловский.