Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Семейная связь
Чем больше делается, тем больше хочется
Новогодний Корпоратив
Назад в прошлое
Как сделать дорогу в школу безопасной?
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чего ждать на федеральных дорогах
Телефон прямого эфира 56-73-72
Реформа ТКО спроси и узнай
 
 
 
ещё ЖКХ 21.11.2020 18:030 Около 430 котельных отремонтировали в Псковской области 23.11.2020 18:110 Александр Козловский поддерживает распространение норм закона о госзакупках на регоператоров ТКО 22.11.2020 11:546 Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году 21.11.2020 18:030 Около 430 котельных отремонтировали в Псковской области 21.11.2020 16:512 Глава Псковского района: Программа «Чистая вода» - реальный шанс модернизировать водоснабжение 20.11.2020 17:240 Жители Заплюсья пожаловались Александру Котову на холодные батареи
 
 
 
Самое популярное 18.11.2020 12:1410 В Псковской области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом 20.11.2020 20:3412 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе 18.11.2020 11:319 Лекарства, которых нет 17.11.2020 01:161 Новый очаг коронавируса выявлен в отделении хирургии Псковской областной больницы 17.11.2020 16:210 Стал известен источник заражения COVID-19 в отделении хирургии Псковской областной больницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Александр Козловский поддерживает распространение норм закона о госзакупках на регоператоров ТКО

23.11.2020 18:11|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский поддерживает распространение норм федерального закона №223 о госзакупках на регоператоров по обращению с ТКО. Свое мнение по поводу соответствующих поправок, принятых Госдумой в первом чтении, он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове

«Мы, так или иначе, все сталкиваемся с проблемами реализации мусорной реформы. На сегодняшний день в первом чтении приняты изменения в федеральный закон №223, в соответствии с которыми правила данного закона распространяются на закупки, которые проводят региональные операторы по обращению с ТКО. Это повысит контроль за регоператорами со стороны государства, что положительно скажется на развитии отрасли в целом», - подчеркнул депутат.

«Очень много нарушений и много непонятных сделок, которые приводят к необоснованному увеличению тарифов и подрывают доверие населения к реформе. И качество услуг страдает, поэтому роль государства здесь усилилась, и контролирующие органы теперь имеют возможность вмешиваться в отношения, к которым раньше не имели доступа», - резюмировал Александр Козловский.

Теги: #ТКО #Госдума #госзакупки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 33 человека
23.11.2020, 19:220 Великолучанка расправилась со знакомым в подвале с помощью ножа 23.11.2020, 19:140 Панихида по жертвам конфликта в Нагорном Карабахе прошла в псковском храме 23.11.2020, 19:091 Псковская область вошла в число регионов с пиковой заболеваемостью COVID-19 23.11.2020, 19:001 С нового года выплаты из маткапитала будут перечислять на карту «МИР»
23.11.2020, 18:590 Областной комитет по образованию выражает соболезнования родным Юрия Андреева 23.11.2020, 18:320 18 тонн атлантической скумбрии не прошли проверку Россельхознадзора в Псковской области 23.11.2020, 18:240 Экспонаты для увековечения подвига 150-й дивизии собирают в Идрице 23.11.2020, 18:110 Александр Козловский поддерживает распространение норм закона о госзакупках на регоператоров ТКО
23.11.2020, 18:020 Ход капремонта пищеблока проверили в одной из островских школ 23.11.2020, 17:550 Более 70% читателей ПЛН против многодневных выборов и введения из-за них школьных каникул 23.11.2020, 17:491 В Псков снова приедет «Поезд Победы» 23.11.2020, 17:420 Ушел из жизни экс-руководитель областного профсоюза работников образования Юрий Андреев
23.11.2020, 17:403 Александр Козловский: Псковичи получат заботу со стороны государства на высоком уровне 23.11.2020, 17:265 Интерактив: Имейте совесть! 23.11.2020, 17:251 Дмитрий Быстров: Районные больницы будут рады принять новое медоборудование 23.11.2020, 17:190 Онлайн-формат мероприятий к 75-летию Победы позволил привлечь большее число участников - Вера Емельянова
23.11.2020, 17:194 Удивительной назвал Александр Козловский новую инициативу депутата Васильева 23.11.2020, 17:070 В Великих Луках обвиняемые узнали о пользе медиации при разрешении конфликтов 23.11.2020, 17:010 Псковские автобусы проверили на чистоту и соблюдение требований по санобработке 23.11.2020, 16:542 Олег Брячак: Администрация области борется с коронавирусом без перегибов
23.11.2020, 16:490 Псковский COVID-центр получит легковой автомобиль 23.11.2020, 16:460 ВТБ тестирует лицевую идентификацию клиентов в офисах 23.11.2020, 16:441 Горожане могут предложить название для обновленного парка на Запсковье 23.11.2020, 16:400 Константин Бурченков стал судьей Арбитражного суда Псковской области
23.11.2020, 16:320 Участок дороги Старый Изборск - Палкино - Остров отремонтируют в рамках нацпроекта 23.11.2020, 16:312 Александр Козловский: Остановка экономики откинет нас в каменный век 23.11.2020, 16:261 В Псковской области лекарства предоставят всем пациентам с COVID-19 на амбулаторном лечении 23.11.2020, 16:170 Пограничники задержали псковича с квадрокоптером в Печорском районе
23.11.2020, 16:140 Юные псковские каратисты успешно выступили на турнире в Вологодской области 23.11.2020, 16:030 Александр Котов: Псковская область вправе рассчитывать на финансовую помощь федерального центра 23.11.2020, 15:505 Финалистки конкурса «Мисс Псков - 2020» примерили свадебные платья 23.11.2020, 15:480 Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%
23.11.2020, 15:360 Александр Козловский считает закономерным усиление влияния Госдумы 23.11.2020, 15:322 В Великих Луках проводится проверка по ситуации со смертью пациента в COVID-центре 23.11.2020, 15:240 Вера Емельянова развеяла слухи о возможности закрытия госпиталя для ветеранов войн 23.11.2020, 15:1611 Олег Брячак не собирается отчитываться перед Еленой Полонской
23.11.2020, 14:560 Псковский губернатор попросил 500 млн рублей на новое медоборудование 23.11.2020, 14:530 Интерактив: Дед Мороз с 30-летним стажем вождения 23.11.2020, 14:310 Правила безопасного обращения с оружием напомнили псковским военнослужащим 23.11.2020, 14:066 Владимир Путин пообещал дальнейшую поддержку Псковской области
23.11.2020, 14:020 Началась видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного итогам Года памяти и славы в Псковской области 23.11.2020, 14:021 Вопрос развития приграничных районов Псковской области поднят на федеральном уровне 23.11.2020, 13:527 Псковский губернатор попросил финансовой поддержки у президента 23.11.2020, 13:463 Владимир Путин проведет онлайн-совещание с Михаилом Ведерниковым
23.11.2020, 13:452 Укрупнить округа и сократить число депутатов гордумы предложил Олег Брячак 23.11.2020, 13:420 В Пскове решают вопрос о ночной подсветке мурала бойцам 6-й роты 23.11.2020, 13:310 Установка временной кровли на графском доме в Волышово начнется на этой неделе 23.11.2020, 13:120 Детям-сиротам в Псковской области предложено выдавать жилищные сертификаты
23.11.2020, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 23.11.2020, 13:040 Сбор новогодних подарков для псковичей объявила служба помощи «Белый цветок» 23.11.2020, 12:570 Скончался экс-руководитель Псковского района Николай Теренин 23.11.2020, 12:510 Пушкинский заповедник открыл цифровую выставку петербургского художника
23.11.2020, 12:430 Известный реставратор-уроженец Пскова станет героем Александро-Невских бесед 23.11.2020, 12:340 Пропавшую 83-летнюю великолучанку нашли мертвой 23.11.2020, 12:203 Псковская область занимает 82 место в России по уровню зарплат 23.11.2020, 12:071 Три трактора поступили в новую мастерскую Псковского агротехнического колледжа
23.11.2020, 12:000 Бронирование путевок в санаторий «Хилово» открылось 23 ноября 23.11.2020, 11:520 Схему незаконного ввоза грузовиков раскрыли псковские таможенники 23.11.2020, 11:510 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже еды островича 23.11.2020, 11:420 Председателя профсоюза работников радиоэлектронной промышленности выбрали в Псковской области
23.11.2020, 11:301 «Постскриптум»: Страсти по скверу на Четырех углах и новогодние ограничения 23.11.2020, 11:290 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские на улице Юности в Пскове 23.11.2020, 11:061 Снегурочка в маске 23.11.2020, 11:010 «Собственной персоной»: Александр Козловский о последних решениях Госдумы
23.11.2020, 10:470 В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на водительские права 23.11.2020, 10:380 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк» 23.11.2020, 10:340 Более 90 уголовных дел возбудили в Псковской области по фактам фиктивной регистрации иностранцев 23.11.2020, 10:190 Дорогу до полигона ТБО привели в порядок в Порховском районе
23.11.2020, 10:040 Торговый павильон загорелся в Пскове 23.11.2020, 09:450 В Пыталовском районе возбуждено дело по факту хищения муниципального имущества 23.11.2020, 09:382 Участники «Школы волонтеров наследия» посетили Псково-Печерский монастырь 23.11.2020, 09:320 Женщину в халате продолжают разыскивать великолукские полицейские
23.11.2020, 09:190 Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область говяжью печень из Белоруссии 23.11.2020, 09:030 Российским банкам предрекли дефолт из-за коронавируса 23.11.2020, 08:520 Редчайшее астрономическое явление произойдет 21 декабря 23.11.2020, 08:430 Псковичам напомнили, как подготовить автомобиль к зиме
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.