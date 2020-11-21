ЖКХ

15 контейнеров для сбора ТКО направила компания «Экопром» в Печоры

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» направил в Печоры 15 контейнеров 24 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, договоренность об установке дополнительных баков в частном секторе была достигнута на прошлой неделе в ходе встречи руководства компании с городскими властями.

Новые баки установлены на улице Малой Пачковке вблизи домов №№ 18, 24, 91; улице Пионерской, 11-13; улице Гражданской, 1; улице Пограничной, 20; улице Совхозной, 23; улице Рижской, 73 и 85, улице Кузнечной, 17; улице Лесной, 2; улице Мира, 32; улице Набережной, 25; улице Юрьевской, 48.

Теперь все жители Печор могут пользоваться контейнерами. Мешкового сбора и вывоза ТКО в городском поселении не будет.

«Мы плотно работаем совместно с руководством муниципалитета, благодаря этому получается добиваться нужных результатов. Главный итог нашей работы - улучшение оказания качества услуги для жителей», - подчеркнул директор филиала ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Александр Киселев.