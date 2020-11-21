ЖКХ

Псковская область получит 137 млн рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора

В Псковской области изменится порядок предоставления субсидий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие изменения в госпрограмму «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике представил сегодня, 25 ноября, председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, порядок предоставления субсидий планируется изменить сразу по нескольким направлениям, в частности, по проекту «Чистая вода», а также в рамках новой подпрограммы по оздоровлению предприятий жилищно-коммунального хозяйства. «Делать это будем не точечно, как это было долгие годы, а экономически обоснованно», - заверил чиновник.

В качестве примера он привел теплоснабжающее предприятие Бежаницкого района. «Мы уверены, что в течение двух лет финансовое состояние там улучшится, и предприятие из убыточного превратится в прибыльное», - добавил Сергей Грахов.

Еще одно важное направление субсидирования – на приобретение муниципальными образованиями контейнеров для раздельного сбора отходов. «Наш комитет провел аналитику – 8500 контейнеров сейчас необходимо Псковской области. Контейнеров потребуется много, ведь всем 26 муниципалитетов единовременно придется объявить конкурс. Поэтому комитет загодя готовит почву, чтобы оперативно объявить конкурсные процедуры и не терять ни одного дня», - рассказал чиновник. На эти цели выделено порядка 137 млн рублей. Эти средства, по словам Сергея Грахова, позволят полностью закрыть потребности региона с учетом софинансирования со стороны Псковской области (1%).

Еще одна субсидия будет направлена региональному оператору в сфере обращения ТКО - на возмещение упущенной выгоды. По двум зонам, северной и южной, Псковская область получила порядка 83 млн рублей. «Деньги уже пришли в бюджет региона. Однако отсутствие соглашения с регоператором мешает их реализовать, а соглашение мы не можем подписать из-за отсутствия порядка предоставления субсидий», - пояснил Сергей Грахов.

Он поблагодарил депутатов за оперативное рассмотрение предложенных изменений и уточнил, что все замечания прокуратуры, Счетной палаты и правового управления областного Собрания в комитете учли. «Спасибо, что оперативно нас поправили», - добавил чиновник.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов попросил раскрыть подробно, на что будут потрачены 83 млн рублей, которые субсидируются региональному оператору в сфере обращения с ТКО.

«Они будут направлены на погашение кредиторской задолженности перед контрагентами регоператора – перевозчиками, операторами полигонов и теми, кто занимается сортировкой и переработкой мусора. Регоператор должен будет отчитаться за каждый потраченный рубль предоставленных субсидий», - ответил Сергей Грахов.