ЖКХ

30-метровую трубу демонтировали специалисты Псковских тепловых сетей

30-метровую трубу весом 5 тонн демонтировали специалисты Псковских тепловых сетей на территории выведенной из эксплуатации котельной школы-интерната в Пскове (теперь дома на улице Лепешинского обслуживает котельная «Элтерм»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Работы проводились вблизи жилых домов. «Плотная жилая застройка, вокруг, как громовые тучи, нависают линии электропередач, да и разместить специальную технику крайне сложно. Многие уже решили, что задача эта просто невыполнима, но у нас работают настоящие профессионалы и мастера своего дела, им все по плечу», - отметили в пресс-службе.

Работы проводили крановщик Сергей Антонов, начальник участка №5 Андрей Мелех, начальник ремонтной службы предприятия Владислав Белицкий и его заместитель Михаил Левицкий.