ЖКХ

Аварийная служба «Газпрома» предотвратила ЧП в Пскове

23 ноября при проведении мониторинга охранной зоны газопровода в городе Пскове специалист службы наружных газопроводов обнаружил загазованность почвы и колодцев смежных коммуникаций. Оперативно прибывшая на место происшествия аварийная бригада определила место повреждения подземного газопровода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

В ходе ремонтно- восстановительных работ было установлено, что газопровод низкого давления был поврежден землеройной техникой.

«По характеру повреждений и проценту загазованности колодцев следует судить о длительности повреждения и халатности подрядных организаций, выполнявших землеройные работы в месте прохождения газопровода. Виновник происшествия не только не проинформировал газовую службу о необходимости проведения работ в охранной зоне газопровода, но и не сообщил о случившимся инциденте, чем подверг опасности жителей города. Поврежденный газопровод находится в непосредственной близости к оживленной автодороге и многоквартирным жилым домам», - говорится в сообщении. На данный момент авария устранена.

Компания «Газпром газораспределение Псков» направила обращения о данном происшествии в полицию, Ростехнадзор, а также в администрацию города Пскова.