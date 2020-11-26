ЖКХ

Принять участие в «Е-Диктанте» приглашают жителей Псковской области

Жители Псковской области смогут принять участие во Всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-Диктант», который пройдет с 30 ноября по 19 декабря.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, диктант представляет собой мультимедийный онлайн-тест по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере ЖКХ, который не только проверит знания, но и научит грамотно потреблять энергетические ресурсы и экономить семейный бюджет.

Мероприятие будет проходить в два этапа. Первый продлится с 30 ноября по 13 декабря в личном кабинете на сайте www.energydict.ru , а второй состоится 19 декабря в прямом эфире на сайте. Задания для диктанта разрабатывались профильными экспертами и включают в себя 50 вопросов в каждом этапе. Темы будут связаны с экономией тепловой и электроэнергии, водосбережением, рациональным использованием природных ресурсов, применением энергоэффективных технологий. Задания предполагают установление верного порядка, соответствия, выбора лишнего варианта из группы.

«Е-Диктант» проводит Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с Фондом поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» с целью содействия популяризации знаний по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышения интереса граждан и организаций к данной проблеме.

К участию в диктанте приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Победители, определяемые в каждом федеральном округе, будут награждены дипломами и ценными призами.