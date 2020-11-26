ЖКХ

В России постепенно отказываются от домов с мусоропроводом

В России постепенно отказываются от домов с мусоропроводом. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

По его словам, «в странах, где система раздельного сбора мусора ныне прекрасно работает, на ее внедрение ушло 30 лет, а люди, требующие исполнения у нас мусорной реформы в одночасье или в течение двух-трех лет – это просто популисты и демагоги». «Ну не может быть таких сроков! Да и не все от властей зависит, многое – от самих людей. Что ты не предпринимай, ситуацию не изменить, пока кто-то еще бросает мусор где попало», - сказал Сергей Иванов.

«Если углубиться в проблему, следует отметить, что раздельный сбор мусора - это сложнейшая цепочка, и, стоит изъять из нее хоть одно звено, она просто не будет работать: вся система моментально рухнет как карточный домик. При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. А чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется. Будучи реалистом, я пока настаиваю на постепенном внедрении этой идеи. И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов. Ведь все мусоропроводы – это еще и рассадник крыс и тараканов. И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном – о чем дальше говорить? И это - только первое звено в цепочке», - сказал Сергей Иванов.

Второе звено зависит от власти, и в первую очередь, региональной. В Москве и Подмосковье Сергей Иванов видит во дворах культурные площадки для сбора мусора. Это уже не прежние грязные баки с бегающими вокруг крысами. На этих площадках – два-четыре бака для разных отходов. Все больше и больше людей, которые не ленятся выйти из подъезда с двумя пакетами в руках: в одном органика, пищевые отходы, в другом – пластик, например.

«Теперь мы подошли к очередному звену в цепочке. Очевидно, что к каждому из баков должен вовремя приезжать свой мусоровоз. Понятно ведь, что, если, не дай Бог, будет приезжать один мусоровоз и из четырех баков весь мусор сваливать в одну кучу, это мгновенно убьет саму суть раздельного сбора мусора», - рассказал Сергей Иванов.

«Идем дальше. Допустим, крупные операторы готовы к раздельному сбору мусора. Но ведь им нужно точно знать, когда к конкретному баку, например, с пластиком, отправлять мусоровоз. А, может, бак еще наполовину пустой? Но тогда это невыгодно, так экономика не работает. И эта проблема решается. Сейчас, например, в процесс включились две компании: "Ростелеком", где я председатель Совета директоров, и "Ростех". На практике уже создан так называемый "умный бак": там внутри стоит датчик, который сигнализирует о наполнении емкости. Датчик сработал – все, значит, можно посылать мусоровоз», - сказал Сергей Иванов.

В 79 регионах России создали систему территориального размещения отходов. Территориальный план учитывает объемы отходов в регионе, места хранения и размещения полигонов, возможности вторичной переработки отходов. «На выходе» закон, впервые в российской истории разделяющий понятия «мусор» и «вторичное сырье». К примеру, пластик, ткани или алюминиевые банки – это же готовое вторичное сырье.

Немаловажной составляющая системы спецпредставитель президента назвал маршруты вывоза отходов. «В России существует огромная проблема: у нас жутко не хватает сортировочных и мусороперерабатывающих предприятий. И, вы знаете, существует программа по их строительству. Но какое сопротивление она встречает в некоторых местах! Есть очень много так называемых экоативистов, которые категорически возражают вообще против строительства мусоросжигательных заводов, считая, что это будут просто трубы, чадящие в небо. Но, послушайте, это же опять просто демагогия и популизм!», - сказал он.

«При разработке программы за образец мы взяли лучший опыт швейцарских и японских предприятий подобного рода. В этих странах мусоросжигательные заводы стоят в прямо центрах городов и уже давно доказано, что никакого ущерба они не наносят. Их функционирование приносит только пользу, сам процесс влечет за собой выработку дополнительных объемов электроэнергии. При этом снижается необходимость в прежних объемах добычи, например, угля, традиционно использующегося как топливо для выработки электричества. Преимущества – во всем, и они очевидны! Да, электроэнергия, полученная при переработке мусора, несколько дороже, чем при работе обычной ТЭЦ. Но это нормально: все передовые государства отчасти субсидируют стоимость электроэнергии или тепла, выработанных мусоросжигающим заводом с тем, чтобы население не почувствовало разницу. И мы делаем точно так же. Население даже не будет знать, что оно получает электроэнергию, вырабатываемую не угольной ТЭЦ, а мусоросжигательным заводом. Для людей не поменяется ничего», - заявил Сергей Иванов.

«Здесь мы подходим к еще одной важной составляющей проблемы: тарифам на вывоз мусора. Их определяют региональные операторы. У нас, кстати, бытует прежний подход, заключающийся в том, что тарифы должны быть одинаковыми на всей территории страны. Вы знаете, я сейчас выскажу непопулярное мнение, но я считаю, что это – полная чушь!», - сказал чиновник. Государство до сих пор дотирует тарифы на вывоз мусора, так как существующие - экономически неоправданны. Поэтому и «мусорный» бизнес пока очень неохотно идет в легальную схему. «Так что звеньев этой цепочки очень много. И как видите, все они должны работать в единой связке. А иначе идея раздельного сбора мусора будет сбоить», - добавил Сергей Иванов.

«Проблемами обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей стране – в Советском Союзе, потом в России - никто и никогда даже близко не занимался! Здесь огромные пространства нашего государства играли негативную роль с точки зрения утилизации отходов: вали просто на землю сколько хочешь и куда хочешь! Наконец, поняли, слава Богу: все, дальше нельзя. Да если б мы были такими маленькими, как Люксембург, мы б сто лет назад задумались над темой утилизации! А теперь у нас возник еще и общественный запрос на решение этой проблемы: слава Богу, появилось много общественников, нормальных неравнодушных людей, которые озаботились этой темой. И я это очень поддерживаю», - сказал спецпредставитель.