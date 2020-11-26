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Ювелирная работа

Двухчасовые наблюдения за работой сотрудников псковского «Экопрома» привели к выводу, что в целом псковичи живут очень даже неплохо. Как иначе объяснить весь этот объем крупногабаритного мусора, который ежедневно оставляем мы с вами, дорогие горожане, не только на контейнерных площадках, но и на зеленых зонах, и в других местах, где нам удобно? В основной массе это остатки мебели: разобранные шкафы, старые кресла и диваны, доски и прочий хлам. Рассказываем, какой крупногабарит чаще всего выбрасывают псковичи и как организован его вывоз.

Ежедневно с понедельника по воскресенье в Пскове на уборку крупногабаритного мусора выходят не менее трех единиц техники. В каждом экипаже по два человека. Один работает в центре Пскова, второй - на Завеличье, третий - на Запсковье.

По городу курсируют три грузовика «Экопрома» Isuzu с установкой мультилифт. Этот вариант спецтранспорта сочетает небольшие габариты и объемный кузов (рассчитан на 10 кубометров мусора). Если люди выбросили мусор в труднодоступные места или он слишком тяжелый для транспортирования — выезжает ломовоз. Также используется мусоровоз с мощной американской установкой McNeilus.

Относительная «юркость» позволяет пробираться в стесненных условиях псковских дворов. В центральной части Пскова в старых кварталах сложно маневрировать. Каждая площадка индивидуальна размерами и расположением.

Расположение площадок в псковских дворах достойно стать темой отдельного научного исследования. Местоположение хаотично, бессистемно и бездумно. Кажется, сделано все, чтобы коммунальной службе было сложно забрать выброшенное псковичами «добро».

В ряде случаев на площадках нет отсеков для крупногабаритного мусора. Люди складируют мебель по принципу «кто во что горазд». Прислоняют к стенам контейнерной площадки, складывают под деревом, бросают возле подъездов и под балконами. Не говоря уже про стоящее месяцами в подъездах многоквартирных домов. Говорят, где-то есть образцовые площадки, но я не видел.

Мультилифт отъезжает назад, увеличивая длину транспортного средства. Это ограничивает возможность для маневров. Во дворе дома №28 по Фабрициуса подходы к площадке заставлены транспортом. В этот день удача на стороне уборщиков. Одно из парковочных мест не занято, можно подобраться почти вплотную. Оставленные детали от мебели переносят вручную.

Возможно, в будущем мусор станет основным направлением работы археологов. По напластованиям можно будет судить об уровне доходов псковичей, привычках и экономическом положении. К примеру, в центре города часто можно увидеть старую советскую мебель. Постепенно уходит в прошлое целая эпоха гарнитуров. Люди переезжают, избавляются от хлама, а ведь каждая эта вещица хранит историю. По свидетельству специалистов, на Завеличье на помойке чаще оказываются современные предметы интерьера. Поэтому по характеру выброшенного можно судить о благосостоянии городских микрорайонов.

У дома 23 по Бастионной загружать мусор относительно удобно. Но на несколько минут, пока идет погрузка, частично закрывает проезд через двор. Завернувший во двор таксист, и нисколько не смущаясь, объезжает препятствие через газон. Судя по следам, он далеко не первый.

Небольшая деталь: мебель выбрасывают в разобранном виде. С одной стороны это говорит о хозяйственности людей. Старая дощечка или выкрученный саморез может найти новое применение где-нибудь на даче. А с другой стороны, понимаешь, насколько приходится экономно жить.

Самая часто встречающаяся разновидность крупногабаритного мусора - это мебель всех видов и сортов. Чаще всего это старые шкафы в разобранном виде. На Вокзальной в кузов отправляется разобранное кресло, и оно еще долго венчает складированную кучу хлама.

Странно, что все это вообще оказывается на свалке. Любая даже старая вещь может найти нового хозяина. Достаточно разместить объявление в нужном месте. Много на этом не заработаешь, но можно выручить несколько сотен рублей и избавить себя от хлопот по перемещению грузов на помойку. В отдельных случаях мебель даже может заинтересовать любителей антиквариата.

Переместив крупные отходы в кузов, рабочие подбирают мелочь с помощью ручного инструмента. В кучу крупногабарита попадает все подряд. Вместе могут оказаться пакеты с отходами, и ветки, битое стекло и еще бог знает что. Некоторым псковичам явно не хватает культуры обращения с отходами. Ничего сложного в этом нет, просто мысленно поставьте себя на место человека, который все это убирает.

Кроме лопаты и метлы, в обязательное снаряжение современного уборщика крупногабаритного мусора входит планшет с интернетом. Это не мода на гаджеты, а острая производственная необходимость. С каждой точки диспетчеру отправляется отчет о проделанной работе - фото и подпись с адресом. Диспетчер в режиме реального времени получает полную информацию о ходе уборки. Фото делается и «ДО» уборки.

Со слов водителей, самая сложная часть работы - подобраться к площадке. А добраться до мусора в новостройках или в некоторых районах — например, на ул. Юности — практически невыполнимая задача. Во многих случаях спецтранспорту приходится пробираться по узкому проходу между брошенными как попало и где попало автомашинами. В центре это в том числе дворы на Бастионной и на Октябрьском проспекте. При маневрах здесь водителю не обойтись без помощника.

Иногда псковичи оставляют авто прямо в отсеках для крупногабаритных отходов. Шутка что таким образом они выбрасывают свои машины, стала бородатой. Можно ее развить: не пора наделить коммунальщиков правом эвакуировать транспорт на спецстоянку?

Один из самых сложных случаев - у дома №7 в Комиссаровском переулке. Здесь просто не подобраться к площадке, все заставлено автомашинами. Обычно в таких случаях помогает звонок в ГИБДД. Если у автовладельца указан контактный номер в полицейской базе, ему поступает предложение, от которого сложно отказаться. Но в данном случае площадка пустая, ничего большого здесь нет. Бывает, что и выброшенные вещи обретают «вторую жизнь». Кстати, в Пскове есть благотворительный фонд «Белый цветок», куда можно отдать ненужные вещи.

Когда «коробочка» наполняется, грузовик отправляется на объект сортировки. Крупногабаритный мусор отправляется на спецплощадку ежедневно, без выходных, затем едет на дробилку, измельчается и вывозится на полигон. А мусоровозы снова выходят на маршрут, чтобы убирать выброшенный псковичами крупногабаритный мусор. Возможно, когда-нибудь коммунальщикам даже не придется забирать его из неположенных мест. А мне хочется надеяться, что псковичи станут ответственнее относится к городу, в котором они живут, и мусору, которым они его захламляют.

Денис Бахтин, фото Вадима Боченкова