ЖКХ

ПЛН публикует ответы на вопросы читателей о реформе в сфере обращения с ТКО

Псковская Лента Новостей публикует ответы комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции, касающиеся работы регионального оператора ООО «Экопром», иных участников реформы, в том числе подрядных организаций, деятельности органов государственной власти и контролирующих органов в регионе, направленной на достижение целей и задач реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

- В какой стадии находится подготовка актуальной Территориальной схемы обращения с отходами?

- В настоящее время проект актуализированной территориальной схемы обращения с отходами Псковской области проходит повторное общественное обсуждение на официальном сайте комитета в разделе «Общественные обсуждения».

- На начальном этапе реформы возникало много ошибок в квитанциях на оплату услуги. Проведена ли работа по их устранению? Актуальна ли проблема в настоящее время?

- В первое время имелись случаи, когда данные, указанные в платежных документах, не соответствовали реальным показателям. Это связано с тем, что подобной базы в одном ведомстве фактически не было, и она создавалась практически с нуля.

Работа по актуализации данных в квитанциях на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) продолжается, но стоит понимать, что многое зависит от самих потребителей, которые могут извещать регионального оператора по обращению с ТКО о корректном числе проживающих в жилом помещении, временном отсутствии потребителя, об изменении количества собственников жилого помещения и т.д.

Также региональный оператор по обращению с ТКО активно сотрудничает с муниципальными образованиями области, чтобы как можно быстрее и качественнее актуализировать базу данных потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО.

За 3 квартал 2020 года уже произведено 7217 корректировок по лицевым счетам на основании поступающих документов от заявителей. Следует отметить, что местоположение будет определено по результатам

- В 2020 году одной из проблем стали частые поджоги мусорных контейнеров. Кто несет ответственность за содержание контейнеров и контейнерных площадок? Куда следует обращаться в случае, если контейнер сгорел?

- Контейнерную площадку обязан содержать собственник земли, на которой она расположена. Собственниками могут быть: органы местного самоуправления или УО, ТСЖ, ЖСК, ЖК по заданию собственников помещений в многоквартирных домах. Собственник обязан содержать в чистоте не только саму контейнерную площадку, ограждение вокруг нее и следить, чтобы оно было исправным, но и за сохранностью контейнера для накопления отходов, расположенного на данной контейнерной площадке.

- В какой стадии сегодня находится вопрос строительства экотехнопарка в Псковской области?

- С целью минимизации ущерба, наносимого отходами окружающей среде, в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» на территории Псковской области планируется строительство экотехнопарка.

В настоящее время администрация Псковской области рассматривает частную концессионную инициативу от потенциального инвестора. Планируемый срок начала строительства - 2021 год, ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год.

Местоположение экотехнопарка будет определено только по результатам инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, подтверждающих возможность его строительства.

Данные инженерных изысканий станут основанием для начала разработки проекта проектно-сметной документации и формирования земельного участка для размещения экотехнопарка. Все требуемые санитарно-защитные зоны будут определены в разделе «Оценка воздействия на окружающую среду» проектно-сметной документации на строительство экотехнопарка, которая в обязательном порядке должна будет пройти публичные слушания и государственную экологическую экспертизу.

Следует отметить, что экотехнопарк является объектом, требующим получения разрешения на его строительство, которое может быть получено только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, подтверждающей безопасность объекта как для окружающей среды, в том числе и водных объектов, так и для жизни и здоровья граждан.

Целью реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами является минимизация ущерба, наносимого экологической обстановке Псковской области отходами. Таким образом, объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, построен быть не может.

- Проводится ли работа в части внедрения раздельного сбора мусора? Планируется ли установка в Пскове и регионе контейнеров для раздельного сбора мусора?

- С целью повсеместного внедрения и развития системы раздельного накопления отходов постановлением правительства Российской Федерации от 1 июня 2020 года утвержден план мероприятий («дорожная карта») по введению раздельного сбора ТКО.

На территории Псковской области уже проводится работа по внедрению раздельного накопления отходов. На сегодняшний день ООО «Экопром» уже установлено 287 контейнеров для раздельного накопления ПЭТ-отходов.

Исходя из возможностей перерабатывающих предприятий, расположенных на территории Псковской области, количества образующихся отходов, а также особенностей транспортной логистики Псковской области, контейнеры для раздельного накопления отходов установлены только в самых крупных населенных пунктах Псковской области. По мере развития инфраструктуры по переработке отходов работа в данном направлении продолжится.

В настоящее время комитетом в адрес Минприроды России направлена информация о потребности Псковской области в обустройстве 2160 мест (площадок) для раздельного накопления ТКО с установкой на них специальных контейнеров для утильных фракций.

По информации, полученной в рабочем порядке, Минприроды России готовит программу для финансирования в 2021 году мероприятий по внедрению раздельного сбора отходов на территории субъектов Российской Федерации.

Контейнеры для раздельного накопления отходов могут приобретаться, в частности, собственниками земельных участков, на которых расположены места накопления ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, потребителями.

Переход к раздельному сбору отходов позволит минимизировать поток отходов, непригодных для дальнейшего использования. Внедрение раздельного накопления отходов целесообразно синхронизировать с вводом в эксплуатацию экотехнопарка на территории Псковской области.